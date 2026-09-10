Впечатляющее начало.«Барыс» устроил настоящий голевой фурор на старте нового сезона КХЛ. До старта чемпионата большинство экспертов даже в выход этой команды в плей-офф не верили.
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