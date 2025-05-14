Нарышкин: покинувшие РФ политики мечтают расчленить ее при поддержке Запада

Покинувшие Россию политики вынашивают планы расчленить страну на несколько частей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
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