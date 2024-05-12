Десять школьников получили сертификаты Севмаша на целевое обучение

Это стало возможным благодаря судостроительной смене «Корабелы будущего», которая проходила во Всероссийском детском центре «Орлёнок»Поддержку проекту оказал «Севмаш» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) и филиал САФУ в Северодвинске.