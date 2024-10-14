В Кузбассе трех человек задержали за нападение на инспектора ДПС

Трое жителей Прокопьевска Кемеровской области напали на инспектора ДПС и скрылись. Они задержаны, при обыске по месту жительства установлена их причастность к движению «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили в управлении ФСБ по региону.
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