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Президент Польши Дуда заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Украины «светом в тоннеле»

Президент Польши Дуда заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе может стать для Украины «светом в тоннеле»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что результаты саммита НАТО, который в июле состоится в Литве, окажутся «хорошими новостями» для Украины по вопросу интеграции в военный блок.

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