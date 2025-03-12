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Царьград

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Лучшая "птичка": успехи разведки гарантирует дрон "Суперкам"

Лучшая "птичка": успехи разведки гарантирует дрон "Суперкам"

Беспилотник считается наиболее эффективным на фоне других образцовГруппировка войск "Восток" связывает свои успехи на поле боя с применением  БПЛА "Суперкам".

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