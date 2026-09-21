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УтроNews

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Экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии

Экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел из колонии

В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей по делу о коррупционных преступлениях и мошенничестве.

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