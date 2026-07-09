Роскосмос завершил "примерку" корабля "Союз МС-29" для МКС

9 июля 2026 года на Байконуре прошла контрольная "примерка" "Союза МС-29". Основной и резервный экипажи МКС-75, включая русских космонавтов и астронавтов NASA, проверили системы корабля перед полетом, старт которого запланирован на 14 июля.
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