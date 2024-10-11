В сентябре на малазийском острове Пенанг в конференц-центре Penang Spice состоялась флагманская конференция VCON международной компании прямых продаж QNET.
Итоги VCON
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В сентябре на малазийском острове Пенанг в конференц-центре Penang Spice состоялась флагманская конференция VCON международной компании прямых продаж QNET.