В Санкт-Петербурге увеличилось количество иностранных туристов на 15 процентов

До пандемии город принимал почти 5 млн иностранных гостей Врио председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия, рассказала ТАСС о том, что сейчас особенно заметен прирост гостей из Ирана и Китая благодаря безвизовому режиму, а также увеличение посетителей из Европы.