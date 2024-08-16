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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге увеличилось количество иностранных туристов на 15 процентов

В Санкт-Петербурге увеличилось количество иностранных туристов на 15 процентов

До пандемии город принимал почти 5 млн иностранных гостей Врио председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия, рассказала ТАСС о том, что сейчас особенно заметен прирост гостей из Ирана и Китая благодаря безвизовому режиму, а также увеличение посетителей из Европы.

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