Захарова сравнила «коалицию желающих» с Содомом и Гоморрой

Политика как она есть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между так называемой «коалицией желающих» и ветхозаветным сюжетом о Содоме и Гоморре, заявив, что участники объединения руководствуются агрессивными устремлениями вместо стремления к миру.