Два паром в Керчи получили повреждения во время отражения атаки ВСУ

В Керчи после ракетной атаки ВСУ на города оказались повреждены два парома.О последствиях ракетной атаки вооруженных сил Украины на Крым сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко.
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