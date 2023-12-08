FT: ЕС готовит закон для блокировки поставок газа из России

Руководство Европейского союза (ЕС) рассматривает возможность предоставить странам — членам организации право запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в газопроводах и терминалах СПГ на своей территории.
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