МО: ВС РФ уничтожили машину с боеприпасами для угледарской группировки ВСУ

В пресс-службе оборонного ведомства Российской Федерации поделились сведениями о том, что отряд группы «Восток» успешно поразил грузовую машину войск киевского режима, которая везла артиллерийские снаряды на Угледарский участок линии боевого соприкосновения.
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