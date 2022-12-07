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В Совете законодателей ФС РФ обсуждают внедрение единого налогового счета

В Совете законодателей ФС РФ обсуждают внедрение единого налогового счета

На заседании комиссии по межбюджетным отношениям и налогам Совета законодателей Федерального собрания в ходе заседания, которое провел председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, обсуждали вопросы введения единого налогового счета.

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