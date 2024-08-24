В Курске продолжается работа по выработке мер поддержки предпринимателей из приграничья

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов принял участие в заседании постоянного комитета Курской областной Думы по предпринимательству, инновационной политике и цифровому развитию.
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