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Эффект отражения: российские войска отбили атаки противника в районе поселка Каучук

Эффект отражения: российские войска отбили атаки противника в районе поселка Каучук

В Курской области наши войска отбили ожесточенные атаки противника в районе поселка Каучук. Днем ранее, 24 августа, президент Владимир Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях.

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