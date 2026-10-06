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Газета.ру

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Песков: главное для Путина в его день рождения получить поздравления от близких

Песков: главное для Путина в его день рождения получить поздравления от близких

Президент России Владимир Путин завтра — в свой день рождения — проведет несколько «международных разговоров», но главным для него будет получить поздравления от родных и близких.

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