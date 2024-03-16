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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Мележиков: «Тедеско в «Спартаке» мог сменить Сетьен. Тот, что полгода тренировал «Барсу». У Заремы возникли сомнения»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что Доменико Тедеско мог покинуть команду в середине сезона-2020/21.

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