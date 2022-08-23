Мошенники продолжают вытягивать деньги из кошельков доверчивых крымчан

За минувшую неделю полицией зафиксирован рост количества преступлений, связанных с хищениями денежных средств посредством обманных действий в Интернете и с использованием разных сайтов объявлений и мессенджеров.
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