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Царьград

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Приставы рассказали, как выглядит рядовой должник по кредитам

Приставы рассказали, как выглядит рядовой должник по кредитам

У него нет ни дома, ни работы.Директор ФССП России Дмитрий Аристов на заседании комитета Совета Федерации рассказал, что средний возраст должника по кредитам в России составляет от 30 до 45 лет.

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