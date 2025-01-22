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Царьград

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Зеленский выдвинул своё условие перемирия, не спросив европейцев. "Партнёры" будут сильно удивлены

Зеленский выдвинул своё условие перемирия, не спросив европейцев. "Партнёры" будут сильно удивлены

Бывший президент Украины Владимир Зеленский выдвинул своё условие перемирия с Россией. Он заявил о необходимости ввести целую натовскую армию на территорию своей страны, не спрашивая европейцев, готовы они к этому или нет.

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