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Воронежские новости

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Состоялась лекция Вадима Петрова в спецпроекте Росводресурсов «Акватория знаний»

Состоялась лекция Вадима Петрова в спецпроекте Росводресурсов «Акватория знаний»

Россия лидирует по площади болот, занимая свыше 30% всех мировых болотных территорий. Эти экосистемы ежегодно удерживают до 10 тонн углерода на гектар, регулируют сток рек и служат средой обитания редких видов.

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