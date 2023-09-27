Синоптик пообещал в столице рекордное тепло в пятницу

Пятница 29 сентября может стать самой теплой и побить суточный температурный рекорд 1900 года. Об этом 26 сентября сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству городских новостей «Москва».
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