Сенатор Климов назвал Финляндию «веткой сорняка» НАТО у «забора» России

НАТО создавалось в 1949 году для противостояния России и выросло в «большой антироссийский сорняк». Вступив в Североатлантический альянс, Финляндия стала веточкой этого бурьяна у «забора» РФ, заявил член Совфеда Андрей Климов в беседе с «Газетой.