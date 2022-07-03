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Сенатор Климов назвал Финляндию «веткой сорняка» НАТО у «забора» России

Сенатор Климов назвал Финляндию «веткой сорняка» НАТО у «забора» России

НАТО создавалось в 1949 году для противостояния России и выросло в «большой антироссийский сорняк». Вступив в Североатлантический альянс, Финляндия стала веточкой этого бурьяна у «забора» РФ, заявил член Совфеда Андрей Климов в беседе с «Газетой.

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