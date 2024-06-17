🇷🇺🇺🇦 Авдеевское направление: продвижение ВС РФ в Новоалександровке и у Архангельского - обстановка по состоянию на 10.
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🇷🇺🇺🇦 Авдеевское направление: продвижение ВС РФ в Новоалександровке и у Архангельского - обстановка по состоянию на 10.
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