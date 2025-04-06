На Западе раскрыли, как журналист попал в закрытый чат чиновников США

Советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц случайно внес в контакты номер телефона журналиста, которого впоследствии добавил в закрытый групповой чат об ударах США по Йемену и тем самым спровоцировал скандал, сообщила газета Guardian со ссылкой на трех людей, знакомых с вопросом.