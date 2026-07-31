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Тренер «Родины» Диас — о поражении от «Ростова»: «Мы не можем играть как сборная Испании»

Тренер «Родины» Диас — о поражении от «Ростова»: «Мы не можем играть как сборная Испании»

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас высказался после поражения от «Ростова» в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.

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