НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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«Рычаговый метод» в деле: почему уборка дворов на Энгельса не помогла избавиться от мусора

Как сообщили местные власти, после запроса НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ газоны, мусорные баки, дорожки и детские площадки очистили от пластика, оберток и бутылок, но местные жители с удивлением восприняли информацию о том, что в их дворах проводили уборку.

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