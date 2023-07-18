Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно

Валерий Вадимов что хотел аффтор пукнуть?у русских 90% в примаках..и это давно перестало удивлять..хотя и своя жилплощадь чаще есть...отдельно жить-надо заработать..а не клянчить у родителей...по традиции на руси и домострое,жена идёт на территорию мужа....ейчас всё шиворот на выворот...

ONIX Совершенно понятная позиция женщин. Придя на чужую территорию,она с нее так же и съедет,не успев распустить корни на совместно- нажитое,а купив жилье в семье,она начнет делить его по честному,как "совместно- нажитое", не платя ни копейки. Мужчина же не защищён и ни в первом,ни во втором случае и даже вступив в брак и приведя женщину на свою,добрачную территорию,для мужчины ничего не меняется,если по неосторожности илииз- за порядочности,пропишет на свою жилплощадь ребенка,читай вместе с женой,потому как выселить их до 18 лет будет невозможно.