С интересом узнала, что мужчин, которые считают отдельное свое жилье необходимым для вступления в брак, меньше, чем женщин, которые хотели бы жить семьей отдельно, а не на чужой территории.
Квартирный вопрос испортил всех, но женщин – особенно
Комментарии
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Валерий Вадимов
что хотел аффтор пукнуть?у русских 90% в примаках..и это давно перестало удивлять..хотя и своя жилплощадь чаще есть...отдельно жить-надо заработать..а не клянчить у родителей...по традиции на руси и домострое,жена идёт на территорию мужа....ейчас всё шиворот на выворот...
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17 час.
ONIX
Совершенно понятная позиция женщин. Придя на чужую территорию,она с нее так же и съедет,не успев распустить корни на совместно- нажитое,а купив жилье в семье,она начнет делить его по честному,как "совместно- нажитое", не платя ни копейки. Мужчина же не защищён и ни в первом,ни во втором случае и даже вступив в брак и приведя женщину на свою,добрачную территорию,для мужчины ничего не меняется,если по неосторожности илииз- за порядочности,пропишет на свою жилплощадь ребенка,читай вместе с женой,потому как выселить их до 18 лет будет невозможно.
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13 час.
А
Александр24
Да я б лучше в сарае стал жить, чем пошёл в примаки. В 1975 г. женился. Сняли комнатёнку 10 кв.м. в частном доме и так прожили 2 года. А чем сейчас плохо? У нас в городе снять 1-комнатную квартиру с полным оборудованием можно за 10 тыс. руб. Разве это много? Но жить с родителями..... Ну уж нет.
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10 час.
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