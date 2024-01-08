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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Махачев восстанавливается после боя с Алексом Волкановски и вернется к боям летом-2024, когда подерется с победителем боя Чарльза Оливейры и Армана Царукяна.

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