Раскрыт секрет Lada Iskra: панель приборов и бамперы изготовлены из композита

Московский научно-технический центр «Полипластик» разработал высокотехнологичные полимерные составы для новинки АвтоВАЗа Lada Iskra: специалисты создали композитные материалы, которые будут использованы в интерьере, экстерьере и подкапотном пространстве машины.
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