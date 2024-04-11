Хави заявил, что «ПСЖ» остается фаворитом пары, невзирая на поражение в первом матче 1/4 финала ЛЧ от «Барселоны»

Хави прокомментировал победу своей команды в первом четвертьфинальном противостоянии ЛЧ с «ПСЖ». Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от победы своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».
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