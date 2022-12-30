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    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
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Объявлено из какой страны турист, устроивший секс с женщиной на улице популярного курорта, и это не англичанин

Объявлено из какой страны турист, устроивший секс с женщиной на улице популярного курорта, и это не англичанин Правоохранители установили личность иностранного туриста, которого разыскивала вся курортная полиция популярной Паттайи в Таиланде.

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