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Объявлено из какой страны турист, устроивший секс с женщиной на улице популярного курорта, и это не англичанин Правоохранители установили личность иностранного туриста, которого разыскивала вся курортная полиция популярной Паттайи в Таиланде.