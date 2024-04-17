В ЯНАО началась операция по спасению людей на трассе Салехард — Аксарка

На дороге при выезде из Аксарки застряло несколько десятков машин. Дорожные службы организовали операцию по спасению людей, однако поиски осложняются сильной метелью и практически нулевой видимостью, сообщил дептранс ЯНАО.
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