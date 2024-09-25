Политика как он...
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Политика как она есть

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Система ПВО армии Израиля перехватила летевшую со стороны Ливана ракету

Система ПВО армии Израиля перехватила летевшую со стороны Ливана ракету

Система ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, летевшую со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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