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Подполковник Дэвис перечислил главные интересы США на Украине

Подполковник Дэвис перечислил главные интересы США на Украине

Власти Соединенных Штатов имеют три основных цели, которые они хотят реализовать на Украине. Об этом рассказал подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

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