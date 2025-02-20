В России сообщили о скором возвращении Boeing

Американский производитель самолетов Boeing собирается вскоре вернуться на российский рынок, разрешив отечественным авиакомпаниям закупать комплектующие и самолеты — сначала у других перевозчиков, а потом и через прямые поставки.
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