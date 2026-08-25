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42-летний Сычев ни разу не был женат: «Просто не встретил человека. Как могу быть против этих ценностей, если занимаюсь с детьми?»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев , игравший за «Спартак», «Локомотив» и «Марсель», рассказал, что ни разу не был в браке.

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