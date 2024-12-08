Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

С 1 декабря жизнь водителей меняется: рассказываем, кому нужно поменять права Российских автовладельцев с 1 декабря 2024 года ждет целый ряд важных изменений в части законодательства и соблюдения правил дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии