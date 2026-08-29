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Царьград

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Sky Sport Italia: Синнер отказался от US Open из-за травмы колена

Sky Sport Italia: Синнер отказался от US Open из-за травмы колена

Первая ракетка мира, Янник Синнер, пропустит Открытый чемпионат США из-за коленной травмы. Теннисист, которому 25 лет, проходит лечение в Турине.

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