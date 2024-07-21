Конгрессвумен США вынесет резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Член американской палаты представителей, республиканка Нэнси Мейс сообщила, что 22 июля вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего главы государства Джо Байдена и временному назначению на данную должность вице-президента Камалы Харрис.
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