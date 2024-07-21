РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Нужно быть идиотом. чтобы поддержать Харрис, которая  ТАКОЙ ЖЕ ПОЗОР АМЕРИКИ, КАК И БИДОН!!.... Повывелись нормальные...Крупнейший спонсо...
  • Evgeni Velesik
    Таки у вас уже есть "железный человек", ошибся, был!Маск заявил, что ...
  • лина любимцева
    В США издевались над больным пожилым человеком. Разве можно так делать?В Конгрессе разоб...

Конгрессвумен США вынесет резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена

Конгрессвумен США вынесет резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos Член американской палаты представителей, республиканка Нэнси Мейс сообщила, что 22 июля вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего главы государства Джо Байдена и временному назначению на данную должность вице-президента Камалы Харрис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх