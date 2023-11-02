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Усилиями форвардов: «Динамо» и «Ростов» выгрызли путёвки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА выиграл группу

Усилиями форвардов: «Динамо» и «Ростов» выгрызли путёвки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА выиграл группу

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России завершился тремя матчами. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» на 93-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Ярослава Гладышева и пробилось в верхнюю сетку плей-офф, а дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА взять верх над «Оренбургом» и занять первое место в своём квартете.

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