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U.S. Lithium Miners Finally Have a Shot at Cashing In

After years of volatile markets, lithium prices are soaring, and everyone wants a piece. As the battery storage sector goes gangbusters on a global scale, lithium spot prices are seeing a major windfall, with mining companies posting massive profits.

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