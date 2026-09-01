U.S. Lithium Miners Finally Have a Shot at Cashing In

After years of volatile markets, lithium prices are soaring, and everyone wants a piece. As the battery storage sector goes gangbusters on a global scale, lithium spot prices are seeing a major windfall, with mining companies posting massive profits.
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