Специалист Шатов дал рекомендации по торговле на фондовой бирже

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов дал советы по выбору стратегии при торговле на фондовой бирже. «Торговля на фондовой бирже — это специфическая сфера деятельности, которая требует от начинающих инвесторов специальных знаний.
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