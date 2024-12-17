Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Лидия Курзаева
    Какая отвратительная рожа. Надеюсь, что этому инагенту не позволят вернуться обратно в Россию.Дима открыл нам г...
  • Андрей
    Фантастические прогнозы... Очень бы хотелось провести подобные опросы в Белоруссии и так-же с учётом кто боится, а кт...Кого-то отгородим...
  • Alex Nемо
    Родителей и всех членов семейства депортировать немедленно с дактилоскопией и без права въезда на территорию РФ пожиз...Только депортация...

"Я был удивлен, пожив с русскими. Вы не понимаете, что это за люди и чему они меня научили"

"Я был удивлен, пожив с русскими. Вы не понимаете, что это за люди и чему они меня научили"

Знакомьтесь, это американец Джей Клоуз. Родился в Америке, жил и работал в Европе и Австралии, а в 90-х перебрался в Россию.

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