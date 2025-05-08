В Тюмени не могут найти строителей для школы на родине Моора

В Березняках были сорваны торги по поиску подрядчика для завершения строительства новой школы. Как сообщается на портале Госзакупок, в конкурсе участвовал только один претендент, однако ему было отказано в согласовании заключения контракта.
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