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Без денацификации украинцев СВО не завершится

За 10 лет власти бандеровцев в Киеве сменились десятки главарей и деятелей этого преступного режима — сейчас уже многие забыты, а тогда они были на слуху: Тягнибок, Яценюк, Турчинов, Ярош, Тимошенко, Аваков, Климкин, Мосийчук и много других.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Думала, автор совсем наивный. Но концовка слегка  переубедила- не совсем - автор  сильно сомневается, что украинцы что-то смогут осмыслить. Правда, вывод он делает не совсем верный: &quot;Без денацификации украинцев СВО не завершится&quot;. А будет  это не стараниями России, а САМОденацификацией украинцев.   Потому что мы не во Второй Мировой, а в Третьей. Поэтому не надо проводить параллели с денацификацией фашистской Германии. Для Украины этот опыт не пригодится.  Во Второй Мировой Красная Армия шла последовательно от Москвы до Берлина. Ножками, сапогами, танками. Потому что отбрасывала оккупантов нацистов в их логово. А сейчас Россия сидит на юго-востоке Украины. И дальше идти не будет. Потому что ей некого отбрасывать в свое логово на Украине. Россия воюет с США - ей  НАТО надо ОТБРОСИТЬ НА СОСТОЯНИЕ 1997 года, как требовал Путин у Байдена 17 декабря 2021 года. И СВО началась именно из-за того, что Байден отказался это делать. А НАТО мало того, что официально не находится на Украине, оно еще  сейчас и уходит с нее. А России надо дальше изгонять НАТО, уже с восточной Европы. Для чего сейчас не надо топать до её границ сапогами и танками, как в Отечественную - сейчас Третья Мировая и оружие третьей мировой - гиперзвук, которым можно доставать военные базы всей Европы, да и США, не сходя с кресла в Москве. И этими возможностями (которых не было во Вторую Мировую) Путин  принудит США и НАТО  к выполнению своего требования.  И они это сделают- отведут НАТО. И потому  Россия перепрыгнет через Украину (встав в позиционных боях на границе 4-х областей)и будет  столбить территории Прибалтики и Польши своими военными базами - заселяться в них после ухода НАТОвских войск.  А в это время Украина будет гореть в гражданской войне-гетманщине и махновщине еще несколько лет. Пока не станет безлюдной еще на 10 лет. Так произойдет её самоденацификация и самодемилитаризация.
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