Natalija Osminina

Думала, автор совсем наивный. Но концовка слегка переубедила- не совсем - автор сильно сомневается, что украинцы что-то смогут осмыслить. Правда, вывод он делает не совсем верный: "Без денацификации украинцев СВО не завершится". А будет это не стараниями России, а САМОденацификацией украинцев. Потому что мы не во Второй Мировой, а в Третьей. Поэтому не надо проводить параллели с денацификацией фашистской Германии. Для Украины этот опыт не пригодится. Во Второй Мировой Красная Армия шла последовательно от Москвы до Берлина. Ножками, сапогами, танками. Потому что отбрасывала оккупантов нацистов в их логово. А сейчас Россия сидит на юго-востоке Украины. И дальше идти не будет. Потому что ей некого отбрасывать в свое логово на Украине. Россия воюет с США - ей НАТО надо ОТБРОСИТЬ НА СОСТОЯНИЕ 1997 года, как требовал Путин у Байдена 17 декабря 2021 года. И СВО началась именно из-за того, что Байден отказался это делать. А НАТО мало того, что официально не находится на Украине, оно еще сейчас и уходит с нее. А России надо дальше изгонять НАТО, уже с восточной Европы. Для чего сейчас не надо топать до её границ сапогами и танками, как в Отечественную - сейчас Третья Мировая и оружие третьей мировой - гиперзвук, которым можно доставать военные базы всей Европы, да и США, не сходя с кресла в Москве. И этими возможностями (которых не было во Вторую Мировую) Путин принудит США и НАТО к выполнению своего требования. И они это сделают- отведут НАТО. И потому Россия перепрыгнет через Украину (встав в позиционных боях на границе 4-х областей)и будет столбить территории Прибалтики и Польши своими военными базами - заселяться в них после ухода НАТОвских войск. А в это время Украина будет гореть в гражданской войне-гетманщине и махновщине еще несколько лет. Пока не станет безлюдной еще на 10 лет. Так произойдет её самоденацификация и самодемилитаризация.