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"Я буду не один, факт": Зеленский исключил личную встречу с Путиным в Стамбуле

"Я буду не один, факт": Зеленский исключил личную встречу с Путиным в Стамбуле

Он добавил, что единственным форматом переговоров будет встреча с Владимиром Путиным.Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что на переговорах в Турции не рассматривал другие форматы, кроме встречи с лидером России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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нб
надежда белугина
Представила: встреча будет похожа на поселение чаек на утёсе. Гвалд неуёмных и неудержимых - дорвались. Зеленский со своими, Трамп со своими, Эрдоган со своими и все жаждут надавить и перевоспитать Путина. Каждый будет рассчитывать на его благоразумие, а особенно на его добрую волю. Зеленского трогать не будут - тот ближе и понятней, может пригодиться и благоразумия нет. И без &quot;благо&quot; тоже нет.  Надо бы не ехать...Устоит ли? А надо - на кону подвиг народа и армии, погибшие мирные граждане и разрушенные города и деревни.
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