"Я буду не один, факт": Зеленский исключил личную встречу с Путиным в Стамбуле

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надежда белугина

Представила: встреча будет похожа на поселение чаек на утёсе. Гвалд неуёмных и неудержимых - дорвались. Зеленский со своими, Трамп со своими, Эрдоган со своими и все жаждут надавить и перевоспитать Путина. Каждый будет рассчитывать на его благоразумие, а особенно на его добрую волю. Зеленского трогать не будут - тот ближе и понятней, может пригодиться и благоразумия нет. И без "благо" тоже нет. Надо бы не ехать...Устоит ли? А надо - на кону подвиг народа и армии, погибшие мирные граждане и разрушенные города и деревни.