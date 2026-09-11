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Виноград сорта «Альфа» содержит транс-витизин B с нейропротекторным эффектом при болезни Паркинсона

Исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН совместно с коллегами из Национального научного центра морской биологии ДВО РАН обнаружили в винограде сорта «Альфа» природное соединение транс-витизин B, обладающее нейропротекторными свойствами при болезни Паркинсона.

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